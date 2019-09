Met een kommetje aan de deur: Campina lanceert ontbijtservice via Instagram

De campagne is gemaakt met Boomerang Agency. Aan de basis ligt een onderzoek naar zuivelconsumptie onder Nederlanders, dat is uitgevoerd door marktonderzoekbureau Ipsos in opdracht van Campina. Hieruit blijkt dat het percentage Nederlanders dat zuivel als ontbijt eet sinds 2016 is gestegen van 22 naar 29 procent.

Een opvallend resultaat aangezien de populariteit van veganisme exponentieel stijgt. Exacte cijfers over het aantal veganisten zijn er (nog) niet. In 2016 deed het Sociaal en Cultureel Planbureau onderzoek en schatte het aantal veganisten in Nederland op 70 duizend. De Nederlandse Vereniging voor Veganisten bracht vorig jaar naar buiten dat het er nu 110 duizend zijn - zes keer meer dan tien jaar geleden.

Dat veganisme trendy is, zie je ook duidelijk op Instagram terug; foto's van vegan smoothiebowls en kokosyoghurt vliegen je om de oren. Is Instagram, waar men graag een bewuste leefstijl etaleert, wel een goed platform voor deze zuivelcampagne? Het merk antwoordt dat het alleen onderzoek heeft gedaan naar zuivelgebruik onder Nederlanders en niet specifiek heeft gekeken naar de populariteit ervan op Instagram. Wat natuurlijk wel helpt, is dat Campina de ontbijtjes gratis en voor niets weggeeft. En een tatta houdt wel van gratis.