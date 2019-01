CDA-campagne is geen 'potje pindakaas'

Het CDA kwam zelf met het idee om elkaar te groeten, vervolgt Van Eck. ‘Omgangsvormen zijn een thema voor de partij. Ook staat het CDA voor rentmeesterschap: de wereld goed overdragen aan de volgende generatie. Wij hebben deze twee componenten samengebracht met het thema “een hele goede morgen”. Dat staat enerzijds voor elkaar groeten en anderzijds voor een goede toekomst. Wij werken al een paar jaar voor het CDA en bij politieke campagnes moet je rekening houden met het electoraat. Wij mikken met de commercial op potentiële CDA-stemmers: mensen die deze thema’s belangrijk vinden. Wij verwachten en merken dat zij hierop positief reageren.’

De gelijkenis tussen de Goeiemoggel-campagne vindt Van Eck wat ver gezocht. ‘Dit zijn compleet andere ideeën; de CDA-campagne gaat over elkaar zien staan. Het enige raakvlak is de begroeting.’ Hij is tevreden met het resultaat. ‘De campagnevoering is net begonnen en we hebben de thematiek neergezet - wat niemand is ontgaan. Politieke partijen hebben minder grote budgetten dan commerciële adverteerders, waardoor ze met beperkte media impact moeten maken. Dat is tijdens de lancering goed gelukt.’