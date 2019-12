Trix van der Vleuten (KFC): 'Creativiteit maakt het verschil'

Op basis van het marketing-DNA van KFC – unapologetic confidence, feasty en authentic (Colonel Sanders richtte in 1952 op 62-jarig leeftijd met een eigen recept KFC op) – vroeg fastfoodmerk aan 6 bureaus om onder andere een food moodboard en een playlist te maken. Van der Vleuten: ‘Dat laatste is echt een tip, omdat muziek zo duidelijk laat voelen hoe een bureau je ziet.’

Waarna 3 finalisten (naast Cloudfactory in ieder geval 180 Kingsday, red.) gebrieft werden in het eerste franchiserestaurant in Nederland dat in 1972 werd geopend in Rotterdam. ‘Je crew is je ambassadeur, als zij KFC geloven, gelooft de gast het ook. Over eventuele andere pitch-deelnemers laat ik me niet uit; verliezen is al pijnlijk genoeg, het zou als natrappen voelen.’

Cloudfactory won volgens Van der Vleuten ‘unaniem’ omdat het een sterke strategie had – ‘ze hadden de doelgroep zo goed doorgrond, daar kreeg ik kippenvel van’ (lacht) – en omdat het bureau werk presenteerde dat de doelgroep op social media zou delen. ‘Het mocht in eerste instantie nog wel wat bolder, vond ik, dat gold voor alle bureaus. Maar het is een groot goed in deze doelgroep, als iets “deelbaar” is. En dat was volgens onze junior brand manager, die richtinggevend was voor mij, het geval.’

FCK

Jessica Kersten, medeoprichter/creative director Cloudfactory, reageert: ‘KFC is wel een bijzondere klant. Internationaal hebben ze natuurlijk al mooi werk gemaakt, zoals FCK in Engeland toen de kip op was. We werden echt aangemoedigd om creatief uit te pakken en er was veel interactie tijdens het pitchproces, dat maak je niet vaak mee. En wij zijn best kritisch op de maatschappelijke rol die merken hebben, maar hoe ze omgaan met hun personeel en product (KFC is dit jaar afgestapt van de plofkip, red.) is ook positief.

‘Hoe wij ze hebben verleid? Laat ik het zo zeggen: wij houden van craft en zelf dingen maken. We hebben in onze werkplaats voor iedere presentatie van alles geproduceerd, waaronder een pet met crunchy klep. Die heb ik regelmatig op gehad – al was het uit bijgeloof. Zoals zij energiek en bold zijn, zo probeer je andersom ook een reactie uit te lokken in je presentatie. Los van alle strategische en creatieve voorstellen uiteraard.’