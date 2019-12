KFC kiest Cloudfactory als lead agency voor Nederland en Noord-Europa

KFC startte dit najaar een bureau-oriëntatie waaruit een pitch volgde met 'uitgebreide kijkjes in de keuken' aan zowel bureau- als klantzijde, inclusief het paneren van verse kip in een KFC restaurant. Het pitch-traject werd begeleid door Peter van Leeuwen. KFC viel naar eigen zeggen voor 'de creatieve impact in combinatie met een sterk strategisch fundament’ van Cloudfactory om het merk naar een volgende fase te brengen.

Trix van der Vleuten, CMO van KFC Northern Europe: 'In onze regio en zeker ook in Nederland zijn we hard aan het groeien. Een duidelijke positionering die aansluit bij de behoeften van onze gasten in combinatie met de huidige ontwikkelingen in technologie en media moeten zorgen voor een nog betere restaurantervaring. De samenwerking met een nieuw bureau die onze (jongere) doelgroep begrijpt en start vanuit onze digital savvy crew – ons voornaamste uithangbord – is key.

'Daar komt bij dat we opereren in een markt waar impuls de drijver is voor sales, maar opvallen de sleutel tot langetermijn commercieel succes. Daarom is er in het traject ook veel aandacht geschonken aan de creatieve impact. We waren het er als team unaniem over eens dat Cloudfactory, dat met veel passie, originaliteit en enthousiasme heeft laten zien dat ze ons heel goed begrijpen, de juiste partner is.'

Sandeep Chawla, managing director van Cloudfactory, dat vanuit de gekozen merkstrategie ook mede richting zal bepalen voor de andere bureaus waar KFC mee samenwerkt: ‘De manier waarop de pitch verliep, was voorbeeldig – uitzonderlijk zelfs. Vanaf het eerste moment hadden we het gevoel met KFC samen te werken. Daarnaast waren en zijn we ontzettend enthousiast over hun ambities én creatieve ambities. We kijken er naar uit om KFC’s marketingplannen voor de toekomst samen vorm te geven. In het voorjaar van 2020 zal het eerste, nieuwe werk te zien zijn.’

Donderdag verschijnt een uitgebreider verhaal met Trix van der Vleuten en Jessica Kersten van Cloudfactory over de pitch en nieuwe (creatieve) koers van KFC.