Dit kan muziek doen met tv-reclame en online video

Onlosmakelijk verbonden met het gebruik van muziek, zijn auteursrechten. Wanneer een bestaand nummer gebruikt wordt in een televisiereclame of online video dient de gebruiker geld te betalen aan de maker van het nummer. Dit gebeurt in Nederland vaak via Buma/Stemra, aan wie vooraf toestemming dient te worden gevraagd. In de regel dient er aan Buma/Stemra (Auteursrechten) en Sena (Naburige Rechten) te worden afgedragen. Stemra onderscheidt 3 muzieksoorten die bepalend zijn voor de hoogte van de vergoeding van het gebruik ervan in audiovisuele media. Library Music (ookwel stockmuziek genoemd), bestaand (hit)repertoire en opdrachtmuziek (muziek speciaal geproduceerd voor de audiovisuele productie). Lees hier meer over muziekrechten.

Het auteursrecht op een werk eindigt 70 jaar na de dood van de maker, te rekenen vanaf de eerste januari, volgende op het jaar waarin de maker is overleden. Dat verklaart waarom zoveel klassieke muziek vrij is van auteursrecht. Het is immers al veel langer dan 70 jaar geleden dat Mozart en Bach zijn overleden. Dit is ook een reden voor veel videoproducenten om klassieke muziek te gebruiken in hun producties. Twee voorbeelden van bekende televisiereclames met klassieke muziek, Verdi’s Rigoletto in Dr. Oetker en Smetana’s Vltava De Moldau in Bar le Duc.