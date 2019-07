Dit zijn de duurzame festival-activaties van Coca-Cola

Coca-Cola roept met deze activatie op om verpakkingen te recyclen door het in de speciale toren van het frisdrankmerk te gooien. Deze toren heeft ook een teller die bijhoudt hoeveel verpakkingen zijn verzameld. Als er een x-aantal is verzameld, barst een feest los. Tijdens DanceTour is deze activatie ook aanwezig, waarbij bezoekers kans maken op verschillende prijzen.