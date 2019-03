Alles wat je altijd al hebt willen weten over reclameklassiekers

Toorenaars favoriete hoofdstuk gaat over de zwanen van KLM, gemaakt door artdirector Eddy Greenwood en copywriter Marcel Groen. Toorenaar: 'De vliegtuigmaatschappij had dit idee eerst rigoureus afgekeurd. Ze vonden dit het stomste wat je had kunnen bedenken; vogels zijn de grootste vijanden. Ze vliegen in de motor, beperken het zicht van piloten en zorgen voor uren vertraging. Het management begreep totaal niet waarom Greenwood met dit idee kwam, maar het mooie is: uiteindelijk zijn ze er wel mee doorgegaan. Dat vind ik mooi.’

Het boek is dus vooral een ode aan oude campagnes. Wat kunnen jonge reclamemakers ervan leren? ‘Je zult me vast een opschepper vinden, maar ik vind het verplichte leeskost voor elke reclamemaker. De meeste commercials zakken meteen weg in het moeras van ons geheugen. Dit boek gaat over de hoogtepunten in onze reclamegeschiedenis waar miljoenen Nederlanders herinneringen aan bewaren. Dit zijn absolute klassiekers en daar kan iedereen, jong en oud, wat van leren.’

Hoe verzinnen ze het? Bedenkers van onvergetelijke reclames aan het woord (Jaap Toorenaar, Maven Publishing, ISBN 9789492493483, €24,95)

