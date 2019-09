Heineken brengt legendarische slogan Biertje? terug

In de nieuwe Heineken-campagne, die vandaag van start gaat, staan de Nederlandse vindingrijkheid, pragmatisme en een gezonde dosis zelfspot centraal, aldus het biermerk. De ‘ster’ van de nieuwe campagne is het Heineken-krat, terwijl de legendarische slogan Biertje? een comeback maakt.

Josefien Olij, marketingmanager Heineken Nederland, zegt dat het Nederlandse gebruik van het kratje bier bijzonder is. 'In de nieuwe reclame laten we zien hoe Heineken en het krat altijd al onderdeel zijn geweest - en nog steeds zijn - van de Nederlandse samenleving. Nederland is bij uitstek een "krattenland", er zijn maar liefst 4.6 miljoen Heineken-kratten in omloop en het krat is onze meest verkochte en duurzame verpakking.' Bovendien kent de krat tal van alternatieve toepassingen; als bijzettafel in de huiskamer, als kruk of als fietsmand.

Ook de slogan Biertje? is terug van weggeweest en onderdeel van de nieuwe campagne. David Lette, marketingdirecteur Heineken Nederland: 'Biertje? nodigt uit om met een frisse blik naar de wereld te kijken en juist daar staan Nederlanders om bekend. Met een biertje maken we verbinding, doen we nieuwe ideeën op of maken we een lastig gesprek wat luchtiger. Het is mooi om daar met ons product - of dat nu alcoholhoudend of alcoholvrij is - een rol in te kunnen spelen.”

De campagne, ontwikkeld door Cloudfactory en Publicis, gaat live via de social media-kanalen van Heineken en is vanavond ook voor het eerst te zien op de Nederlandse televisie.

Komende woensdag verschijnt er een langer interview met David Lette, Josefien Olij en Sandrine Huijgen, creative partner van Cloudfactory, op Adformatie.nl. Bekijk de nieuwe commercial hier: