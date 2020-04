Heineken bezorgt je heimwee en kippenvel met zijn ode aan nabij

We’re further apart. Yet, we’re closer than ever.

Met deze zin opent Heineken zijn tekst bij een video die het vandaag in alle stilte online heeft gezet. Een ode aan nabij.

De higfives, fist bumbs, de afscheidszoenen en omhelzing, het kneepje in de wang. Alles roept heimwee op aan de waarde van elkaar aanraken en bij elkaar te zijn.

Heineken roept op om dat contact te koesteren. Met een FaceTime-toast, een samenkomst in een chatgroep. Door een bericht te schrijven aan een oude vriend.

With the million ways of being together... ...now it’s staying apart that brings us closer than ever.