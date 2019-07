Ingenieursbureau Antea Group komt met natuurdocumentaire-achtige commercial

Antea Group komt met een commercial voor de Nederlandse televisie, en dat is uniek. Het komt namelijk niet vaak voor dat een ingenieursbureau zich landelijk profileert met een reclamecampagne.

In de commercial heeft het bureau een hoofdrol weggelegd voor een blauwe reiger en de Julianabrug, een brug gelegen bij Zaanstad. De vogel wordt op een bepaalde manier gevolgd zoals in een natuurdocumentaire, inclusief Brits commentaar. De camera volgt de blauwe reiger tijdens zijn vlucht boven de Zaanstreek.

Wanneer deze zijn behoefte doet, gebeurt dat vlakbij de Julianabrug. Tijdens dat moment verandert het shot en zien we een man vanuit zijn woonkamer achter de buis, kijkende naar de beelden van de vogel. Hij bekijkt het moment van ontlasting van de blauwe reiger, en als blijkt dat de ontlasting de brug mist, springt de man op vol blijdschap. De man blijkt Siebe te heten, en hij is ook nog eens ingenieur bij Antea Group (verantwoordelijk voor de brug).

De commercial betekent het einde van het zogenoemde duizenddagen-plan van het ingenieursbureau, waarbij het doel is om in 2020 het beste bureau van Nederland te worden. ‘Bij deze ambitie hoort ook dat we lef tonen’, vertelt Rob van Dongen, ceo van Antea Group. ‘De kennis van ingenieurs is hard nodig om een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving te realiseren. Niet voor niets dat één van onze eigen medewerkers de hoofdrol in de tv-spot vertolkt.’

De commercial is het eerste werk van Publicis Groupe voor Antea Group. Voor de realisatie van de campagne is samengewerkt met Super Easterfeather, Postoffice en Lab3. Starcom verzorgde de media-inkoop.