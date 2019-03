KFC schrikt na-apers af met Colonel Sanders als The Godfather

KFC UK & Ireland komt met een nieuwe campagne waarin nog maar eens wordt benadrukt dat er maar één plek is waar de gefrituurde kip naar het originele recept van Colonel Harland Sanders kan worden gegeten.

In de video is te zien hoe Colonel Sanders ‘Chicken Town’ binnenrijdt. Wanneer Sanders zich met zijn auto door de straten van dit stadje beweegt, is de angst zichtbaar bij de mensen op straat. Een veelvoud aan KFC-imitators is zichtbaar: van AFC tot ZFC. De campagne moet echter benadrukken dat deze restaurants niet kunnen tippen aan het originele kiprecept van de KFC.