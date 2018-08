Max Verstappen neemt het op tegen Ruud Gullit in Ziggo-commercial

De organisatie heeft voor een F1 coureur en een voetbalicoon gekozen, omdat Ziggo de Grand Prix, Champions League en diverse Europese voetbalcompetities uitzendt. ‘De commercial met Max Verstappen en Ruud Gullit symboliseert dat op Ziggo Sport de beste duels te zien zijn; van Formule 1 tot internationale voetbalwedstrijden’, verklaart Marcel de Groot, directeur consumentenmarkt van VodafoneZiggo.

Sterke match

In de video komt Verstappen bij toeval Gullit tegen. Beide mannen zijn onderweg naar de studio van Ziggo Sport en ze beginnen een wedstrijdje wie er het snelst is. De sporters vormen een sterke match: 'Ruud is nog steeds wereldwijd een voetballegende en één van de grootste sporters van zijn tijd. Datzelfde kun je zeggen over Max Verstappen. Hij is populair en behoort tot de beste sportmannen van Nederland', aldus De Groot.