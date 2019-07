Mini komt met kunstwerk voor wereldwijde lancering volledig elektrische auto

Mini lanceert een kunstwerk vanwege de wereldwijde lancering van het eerste volledige elektrische model van het automerk, de Mini Electric. Deze auto zal maart volgend jaar op de markt worden gebracht. Het kunstwerk is een interactieve muurschildering van zeven meter lang. De zogeheten ‘mural’ is ontworpen door 180 Kingsday, de uitvoering lag in handen van de Nederlandse kunstenaar Franky Sticks. De muurschildering is te zien in de Cruise Terminal Rotterdam.

Het kunstwerk bestaat uit schilderingen van bekende Rotterdamse plekken, zoals de kubuswoningen, de Erasmusbrug, de Euromast, maar ook de techno-scene van de havenstad komt aan bod. Voor de illustraties is gebruik gemaakt van geleidende inkt, waardoor de mural werkt als printplaat. Als het kunstwerk wordt aangeraakt, komen de illustraties in beweging met animaties (door Flaton Arts). Verder is er muziek en geluid hoorbaar en daar komt bij dat de muur ook een camera heeft voor het maken van selfies.

Hidde-Jan Haven, hoofd marketing Mini bij BMW Group Nederland, vertelt dat het voor het automerk belangrijk was om met iets te komen waarmee de passie voor elektriciteit wordt opgelaaid. ‘Onze gasten die straks aanwezig zijn bij de wereldwijde lancering, zullen elektriciteit ervaren op een geheel nieuwe, verrassende manier. 180 Kingsday heeft dat voor ons gerealiseerd.’

Kalle Hellzen, executive creative director van 180 Kingsday: ‘We wilden de ambitie van Mini om elektriciteit weer te laden met passie duidelijk markeren op een manier die de waarden van het merk weerspiegelt. De bedrijvige stad Rotterdam bood daar het perfecte kader voor.’