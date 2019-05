Nederlandse Loterij is de koning van de San Accenten

‘Het is een essentiële functie bij ons. We hebben geen fabriek, geen fysieke distributie van producten, we zijn een it-organisatie en in belangrijke mate een marketingbedrijf. En dan bedoel ik marketing in brede zin, van communicatie, crm, tot online en social media. We hebben 100 marketeers hier in dienst, onder wie steeds meer mensen gespecialiseerd in data, analyse en sociale media. Mensen die de organisatie steeds beter van buiten naar binnen laten denken. Onze marketingmanagers zijn bovendien sinds kort businessdirector geworden en volledig P&L-verantwoordelijk voor hun merk. We zijn volop bezig om volgende stappen te kunnen zetten.’