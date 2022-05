Nederlandse netwerken domineren Webby Awards

9. Silver Oak

Websites and Mobile Sites, Business Blog/Website, People’s Voice Winner, 2022 --> BASIC/DEPT®

10. Star Atlas

Websites and Mobile Sites, Entertainment, People’s Voice Winner, 2022 --> Hello Monday/DEPT®

11. Crafted

Websites and Mobile Sites, Events, People’s Voice Winner, 2022 --> BASIC/DEPT®

12. The Emotional Sound Experience

Websites and Mobile Sites, Science, People’s Voice Winner, 2022 --> Hume AI & Hello Monday/DEPT®

13. Google Store

Websites and Mobile Sites, Shopping, People’s Voice Winner, 2022 --> BASIC/DEPT®

14. Amazon Prime Video - Without Remorse

Virtual & Remote, Best Narrative Experience, People’s Voice Winner, 2022 --> BYTE/DEPT®

15. Eurovision Village (NL)

Social, Events, People’s Voice Winner, 2022 --> DEPT®

16. Eurovision Village (NL)

Virtual & Remote, Music, People’s Voice Winner, 2022 --> DEPT®

De grootste creatieve expositie ooit

Tenslotte een kort interview met CEO Dimi Albers van Dept®.

Wat betekent dit voor Dept® – hebben jullie de Olympus beklommen?

‘Dankjewel voor het compliment. In ons DNA zit pionieren en groei. We gaan verder met onze reis om het beste bureau van en voor de wereld te worden en zien de erkenning dat we ons Webby Global Network Agency 2022 mogen noemen als signaal dat we op de juiste weg zitten. Iets waar we samen met onze klanten en Depsters heel trots op zijn.’

Wat is de rol van Dept® in Amsterdam, dat ‘slechts’ 3 Webby won? Kun je dat duiden?

‘We werken wereldwijd vanuit meer dan 15 landen op vijf continenten waarbij onze kracht ligt in het samenwerken tussen alle regio’s en disciplines. Ons wereldwijde hoofdkantoor zit in Amsterdam en is een verbindende factor tussen al die teams en landen.’

Wat is nu de volgende (creatieve) stip aan de horizon?

‘Ik denk niet dat we één specifieke volgende stip hebben. We willen vooral voorop blijven lopen en (creatief) werk van het hoogste niveau maken op de plekken waar de wereld heen gaat. Drie dingen waar ik daarbij aan denk:

Binnen Web 3 zitten we met onze Metaverse & Crypto practices behoorlijk vooraan als het gaat om creative tech en werken we samen met partijen als H&M, About You en Vogue Business. We organiseren het Meta Festival op 28 juni, waar we 24 uur in de Metaverse gaan doorbrengen en maken het voor het eerst mogelijk voor iedereen - alle bezoekers - om de Metaverse te bezoeken.

Daarnaast hebben we binnen ons martech platform Ada (by DEPT®) onze Creative Automation praktijk uitgebreid. Hiermee zorgen we dat merken voorop blijven lopen door persoonlijke, slimmere en snellere uitingen te maken op schaal. Dit doen we bijvoorbeeld voor Spotify en eBay.

En last but not least zijn we druk bezig met de tweede editie van het Demo Festival. Op 6 oktober gaat er iets bijzonders gebeuren: we nemen alle digitale outdoor reclame van Nederland 24 uur over in samenwerking met de OOH industrie en digital motion designers uit de hele wereld. Iedereen in Nederland neemt die dag deel aan de grootste creatieve expositie ooit, wauw!'