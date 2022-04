Nederland 42 maal genomineerd voor de internet-Oscars

Zoals ieder jaar sinds 2015 staan de Nederlandse genomineerden voor de Webbys, ook wel de internet-Oscars genoemd, op MeerWebbysvoor.NL.

Initiatiefnemer Patrick van Haperen (creative director van L.O.V.E.): 'In totaal zijn er dit jaar 42 Nederlandse genomineerde cases voor een Webby Award of Peoples Voice Award en dat zijn er tien meer zijn ten opzichte van vorig jaar.

Met acht nominaties voor onder andere The Bookcase For Tolerance voor het Anne Frankhuis is Media.Monks koploper namens Nederland. Gevolgd door Wetransfer en Dept Nederland die ieder goed zijn voor vier nominaties (Dept is onder meer genomineerd voor The Eurovision Village, zie hoofdbeeld/video, red.).

We Are Pi valt daarnaast op met twee nominaties voor Desperados en IDFA. Rijksmuseums Slavernij tentoonstelling 10 personen, 10 verhalen van Fabrique is ook goed voor twee nominaties in de categorieën Websites and Mobile Sites en Virtual & Remote.

Enkele opmerkelijke cases die eenmaal genomineerd zijn, zijn WTFFF!? tegen online seksueel misbruik van Hack The Planet & Morrow en Accept to Enter pop-up van n=5. Het hele overzicht is terug te vinden op MeerWebbysvoor.NL en geeft een ieder niet alleen de kans om op eigen werk te stemmen, maar ook eens op dat van een ander. Om de hele Nederlandse creatieve industrie internationaal een impuls te geven.'

Stemmen kan tot en met donderdag 21 april. Op 16 mei worden de winnaars van The 26th Annual Webby Awards in New York bekend gemaakt.