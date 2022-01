Overheid en DOT starten campagne om uitbuiting prostituees tegen te gaan

De overheid wil dat seksklanten zich de vraag stellen: 'Ben ik strafbaar als klant van een sekswerker die gedwongen werkt?' 'Sekswerk is een legaal beroep in Nederland', zegt de Rijkshoverheid. 'Het gaat vaak goed in de sekswerkbranche, maar er zijn vrouwen en mannen, en soms minderjarigen, die dit werk gedwongen doen. Zij kunnen slachtoffer zijn. Bij deze delicten heeft ook de klant een verantwoordelijkheid, vindt onder meer het ministerie. Klanten die de nieuwe wet overtreden, riskeren een gevangenisstraf van maximaal vier jaar of een boete.'

De campagne is gemaakt door DOT (coalitie van Dijksterhuis & van Baaren, Open Now & TBWA). Creative director Lukas van de Ven: 'In de campagne zien we, terwijl de piano de tonen van Kronenburgerpark van Frank Boeijen laat horen, hoe het bekende rode licht de harde werkelijkheid in sommige situaties verhult. Pas als het rode licht létterlijk uitgaat wordt zichtbaar dat er sprake is van misstanden.' De campagne sluit af met de URL: veiligerafspreken.nl. Deze URL geeft aan dat de klant zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar keuze. Op de website staat informatie over de nieuwe wet en hoe klanten wel veiliger kunnen afspreken.

De campagne toont tot 31 januari 2022 via abri’s, sociale media, online advertenties en video's dat iets niet altijd is wat het lijkt. Zo lijkt de 28-jarige Iris in eerste instantie vrijwillig aan het werk te zijn. Bekijk je het in een ander licht, dan wordt duidelijk dat zij gedwongen wordt dit werk te doen.

