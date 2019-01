PepsiCo lanceert campagne waarin Chinees Nieuwjaar wordt gevierd met ruimteprogramma

PepsiCo China komt speciaal voor het aankomende Chinese Nieuwjaar met de campagne Bring Happiness Home: Reach for the Stars. Het merk wil hiermee ook benadrukken dat het land best trots mag zijn op het eigen ruimteprogramma. De campagne valt namelijk samen met de landing van een Chinese ruimtesonde eerder deze maand aan de achterkant van de maan.

In de campagnevideo is te zien hoe drie astronauten zich voorbereiden op hun eerste ruimtemissie. Met welke uitdagingen en angsten zij en hun families mee moeten leren omgaan wordt ook weergegeven in de video. De film duurt ruim zeven minuten en is onderdeel van een terugkerende campagne waarin PepsiCo steeds Chinees Nieuwjaar wil vieren. De campagne is gemaakt door Civilization Shanghai. De regie lag in handen van Clement Cheng.