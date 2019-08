PlayStation lanceert YouTube-serie waarin influencers tegen elkaar gamen

PlayStation Benelux komt met het toernooi ‘For The Win: Knock Out’, waarbij acht social influencers in vier teams het tegen elkaar opnemen aan de hand van verschillende PlayStation-games. De strijd is te zien op het YouTube-kanaal ‘PlayStation - For The Players’.

De videoserie over het game-toernooi wordt de komende zeven weken uitgerold. Volgens PlayStation moet de serie de online community van de gamefabrikant uitbreiden en de kwaliteit van gamingcontent op YouTube verbeteren.

De serie is ontwikkeld door Divimove (RTL Group) en MediaCom Beyond Advertising, het contentlabel van MediaCom. ‘De inzet van de verschillende social influencers die onze games spelen, stelt ons in staat om een bredere doelgroep aan te spreken en te enthousiasmeren voor ons merk’, vertelt Pascal Paraskevas, Marketing Manager First Party Publishing bij PlayStation Benelux.

De eerste drie afleveringen zijn inmiddels uitgezonden en hebben meer dan 75.000 weergaven gegenereerd. De gamende influencers zijn Harm, LinkTijger, Pascal Scherpenkate, Kaj van der Ree, Gio, Stefan de Vries, JayJay Boske en Qucee. Elke dinsdag en donderdag is om 17:00 een nieuwe aflevering te zien.