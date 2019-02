Plus begint 2019 met een opgewekte campagne inclusief diverse cast

Plus gaat ook in 2019 verder met het thema ‘goed eten’. Met een opgewekt televisiespotje, gemaakt door J. Walter Thompson, wil de supermarkt Nederland laten zien dat goed eten de moeite waard is. Een groot contrast vergeleken met de voorgaande campagnes.

Plus staat bekend om zijn emotionele campagnes. Afgelopen kerst kwam de keten met een spotje over een familie die een grootmoeder heeft verloren. En vorig jaar zomer sneed de keten een maatschappelijk thema aan: het kwam met een spotje over een Syrisch jongetje dat in contact komt met de Nederlandse eetcultuur. Deze commercial heeft echter een vrolijke insteek. Het speelt in op de goede voornemens.

De video gaat over een man die alles uit de kast haalt om goed te leven. Hij let op wat hij eet, staat constant op de weegschaal en gaat regelmatig naar de sportschool. Zijn vreemde gedrag wordt aandachtig gevolgd door zijn vrouw. Gaandeweg wordt ze zelfs een beetje achterdochtig: heeft hij een ander? Als ze op een avond laat thuiskomt, ontdekt ze wat hij al die tijd voor haar achterhield: hij wil afvallen zodat hij weer zijn trouwpak past.