Samengesmolten silhouetten van Balenciaga verbeelden lockdown

De Amerikaanse creatieven Pablo Rochat (creative director en regisseur) en Chris Maggio (fotograaf) hebben voor het Spaanse modehuis een beeldenserie gemaakt, waarbij verschillende generaties op intrigerende wijze samensmelten tot nieuwe figuren.

De campagne is gebaseerd op verschillende memes van afgelopen jaren, die met hetzelfde gegeven speelden. En op de lockdowns wereldwijd vanwege corona, waarbij familieleden bijna letterlijk - langdurig - boven op elkaar zitten.

De lancering valt samen met het Jaar van de Tijger, het derde dier in de twaalfjaarlijkse cyclus van de Chinese dierenriem volgens de Chinese kalender. Balenciaga wil een krachtig, maar ook lichtvoetig, hoopvol statement afgeven gezien de (ecologische) crisissituatie in de wereld.

Overigens speelden meer modemerken, zoals Gucci, Dior en Prada, recent in op het Jaar van de Tijger.

De campagne werd geproduceerd door North Six, dat ook in Nederland zit en geleid wordt door voormalig Head of Art Production bij Wieden + Kennedy Amsterdam, Maud Klarenbeek, die afgelopen najaar nog curator was van de Adformatie-rubriek Random Pic(k) Of The Day For A Week.