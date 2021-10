Het leven doornemen met Maud Klarenbeek

Deze week was Maud Klarenbeek, Managing Director van de Nederlandse vestiging van North Six, een internationale productiemaatschappij, en voormalig Head of Art Production bij Wieden + Kennedy, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde zij haar inspiratie op de Facebook-pagina van Nils Adriaans (één bijdrage per dag).

Hier haar 5 pic(k)s:

1. Wandelen en het leven doornemen

'Ik vind het heerlijk om op doordeweekse dagen met mijn vriendin Kik 's ochtends in de Waterleidingduinen en andere natuurgebieden te lopen. De stilte en natuur in de ochtend werken rustgevend op je gemoed. Ik sta even stil bij de dag, wat mijn plannen en aandachtspunten voor de week zijn - en samen nemen we het leven door.'