Waarom Nederland in Cannes maar 10 Leeuwen won

Eerst de feiten – het aantal gewonnen Leeuwen gedurende de laatste 9 edities – op een rij:

2019 10 Leeuwen (1 goud, 6x zilver voor Snelweg Sprookjes van Achtung! voor Volkswagen, 3 brons)

2018 31 Leeuwen (1 Grand Prix voor Evert_45 van N=5 voor KPN, 3 goud, 5 zilver, 21 brons)

2017 33 Leeuwen (4 goud, onder andere voor Batman van War Child, 4 zilver, 25 brons)

2016 20 Leeuwen (waarvan 2 Grand Prix, 4 goud, 6 zilver en 4 brons ING The Next Rembrandt van JWT en slechts 4 brons voor andere campagnes)

2015 20 Leeuwen (2 goud, 4 zilver, 14 brons)

2014 27 Leeuwen (waarvan 1 Grand Prix, 13 goud en 1 zilver voor Sweetie van Lemz voor Terre des Hommes en een Grand Prix voor G-Star Raw For The Oceans; verder 6 zilver en 5 brons)

2013 19 Leeuwen ( 2 Grand Prix voor Waarom wachten tot het te laat is – Dela – Ogilvy Amsterdam en Heineken’s Legendary Journey van Wieden + Kennedy, 2 goud, 7 zilver, 8 brons)

2012 17 Leeuwen (4 goud, 9 zilver en 4 brons)

2011 22 Leeuwen (inclusief een Film Grand Prix voor Nike Write The Future van Wieden + Kennedy, 4 goud, 8 zilver, 9 brons)

Dan de duiding: de realiteit is dat ‘we’ een paar keer gered zijn door uitschieters als Sweetie en The Next Rembrandt en dat internationale bureaus zoals Wieden + Kennedy Amsterdam meestal ook wel een paar Leeuwen wonnen.

Tel daarbij op dat wat er nu wint, creatief gezien vele malen veelzijdiger is (de lat is hoger komen te liggen), dat veel winnend werk leunt op technologie en craft (lees: hogere budgetten), dat veel winnend werk leunt op sociale issues (purpose, duurzaamheid, diversiteit – daarin lopen de grotere spelers ook vaak voor) en dat het huidige politieke, protectionistische klimaat ertoe leidt dat landen meer naar binnen gekeerd zijn. Dus ook merken en dientengevolge creatieven; en Nederlands werk, in de Nederlandse taal, gericht op Mien uit Appelscha spreekt internationaal nou eenmaal minder (niet) tot de verbeelding.

Maar dan nóg, 10 Leeuwen is wel erg karig. Welke oorzaken zijn er nog meer aan te wijzen?

Gezamenlijke ambitie bureaus én klanten

David Snellenberg, oprichter van Dawn en voormalig ADCN-voorzitter:

‘Leeuwen winnen is niet alleen een kwestie van goed werk maken, maar ook van inzendslimheid, eindeloze casefilms schrijven naar de verschillende sub-, deel- en hoofdcategorieën – en dus mede afhankelijk van veel tijd en nog meer geld. En dat hebben grotere landen, waar de budgetten ruimer zijn, nou eenmaal meer. Maar toch kun je wel wat afleiden uit de magere score.

'Echt goed creatief werk is een kwestie van hard werken, veel slijpen, steeds meer samenwerken tussen disciplines. En het is bovenal het resultaat van een relatie tussen opdrachtgever en bureau. Samen de doelstelling hebben om niet goed, maar uitmuntend creatief werk te maken is het begin en het eind van alles. Nu zijn er in Nederland best wat goede creatieve bureaus, en ook behoorlijk wat slimme en bevlogen klanten. Maar de vraag is of ze ook samen deze ambitie durven uitspreken.

‘Er is op dit moment ook niet een platform waarop goed creatief werk wordt gevierd, geanalyseerd en bekritiseerd – waarop die ambitie dus wordt aangewakkerd. AdAge bijvoorbeeld heeft een aparte sectie voor creativiteit, waar 40% van de bezoekers marketeer is. Dat betekent dus dat in de Angelsaksische gebieden journalisten, bureaus én klanten hetzelfde werk onder de loep nemen. Zo komt het beste werk boven drijven. Want daar doen we het uiteindelijk voor.

'In Nederland is dat er niet. Of niet meer. Dat zou er wel weer moeten komen. In de tussentijd gaan we bij Dawn met een selectie Cannes-werk langs onze klanten. Dat is altijd goed.’