Swapfiets komt met eerste internationale campagne

Swapfiets rolt voor het eerst op internationale schaal een campagne uit. De aanbieder van de fiets-abonnementen is op dit moment actief in meer dan twintig steden in het buitenland. De campagne wordt zichtbaar in België, Duitsland, Denemarken én Nederland.

SuperHeroes is verantwoordelijk voor de campagne, die bestaat uit outdoor-uitingen en een digitale campagne met een focus op social storytelling. Swapfiets hoopt de fietsende young professional aan zich te binden met de Deluxe-fiets. De campagne heeft als doel te tonen dat de consument zich met een abonnement niet meer druk hoeft te maken om reparaties en onderhoud, vanwege de service die Swapfiets biedt.