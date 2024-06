On trapt serie ‘Dream Together’ af met kersvers Roland Garros-winnares Iga Świątek

On trapt het drieluik ‘Dream Together’ af met de ruim 8 minuten durende film Beyond Number One over de Poolse nummer 1 van de wereld in het vrouwentennis en kersvers viervoudig (!) Roland Garros-winnares Iga Świątek - waarbij de focus van het Zwitserse sportmerk ligt op storytelling en long format (versus het snelle werk van merken als Nike en adidas) en op het team om de atleet heen in plaats van het individu, zoals meestal gangbaar in sportmarketing.

Anders gezegd krijgt de toeschouwer een kijkje in de wereld achter de topatleet en wat erbij komt kijken om op een (mentaal) gezonde manier te presteren op dat niveau.

Kwetsbaarheid

In het eerste deel van de docureeks wordt de 22-jarige Poolse tennisster gevolgd van Palm Spring in de Verenigde Staten naar Warschau waar ze woont, 'offering a rare glimpse into the world of enigmatic tennis champion Iga Swiatek, shining a light beyond her on-court persona and laser-focused talent', aldus On.

Aan de hand van interviews met Świątek, haar psycholoog Daria Abramowicz, coach Tomasz Wiktorowski en fysiotherapeut Maciej Ryszczuk, over overwinningen, maar ook verwachtingen en de fysieke belasting, wordt het belang van een team om een topatleet heen benadrukt.

Iga Świątek: 'Ik wil laten zien dat tegenslag en kwetsbaarheid ook bij de droom om de top te halen horen, en zo de jongere generatie inspireren om in zichzelf te blijven geloven en niet te snel op te geven. Ook wil ik laten zien hoe belangrijk het is om een team te hebben - ik vind het heerlijk ze om me heen te hebben.'

Regisseur J.M. Harper over de serie: 'Het gaat over buitengewoon getalenteerde atleten, maar de nadruk ligt op de 'gewone' delen van hun dagelijks leven waardoor hun levens ook herkenbaar zijn voor anderen. We brengen feitelijk in beeld dat grenzen juist worden verlegd samen met het team en op de stillere momenten: in de warming-ups, eindeloze oefeningen en trainingen.'