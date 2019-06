Welke Nederlandse campagnes gaan winnen in Cannes?

Rens Quirijnen, stond vorig jaar enkele keren op de shortlist met A Comedian's Worst Nightmare (met Grey), is nu creatief directeur van Het PR Bureau:

'Zo’n voorspelling blijft toch verdomd lastig, je wil niet de Valentijn Driessen van Cannes worden. Ik vrees helaas wel dat we dit jaar geen klapper hebben liggen die even 12 Leeuwen binnen gaat takelen. ADCN was ook al zuinig met de Lampen, dus ik vrees dat we niet over vorig jaar heen gaan (met 31 Leeuwen, waarvan 1 Grand Prix en 21 keer brons, NA). Dat wil niet zeggen dat er geen mooi werk gemaakt is, want toen ik echt een shortlist moest maken bleek dat nog behoorlijk lastig.

Als ik er een paar moet noemen zou ik ‘Car commercial to go’ van DDB Unlimited voor Centraal Beheer zeker aanwijzen als grote kanshebber. ‘Van patiënt tot spreker’ van Achtung! Mcgarrybowen voor Stichting Opkikker vind ik misschien nog wel het mooiste idee van het afgelopen jaar en ‘KFC – Get The Original' van Ogilvy gun ik ook een Leeuw. Toch allemaal PR waardige ideeën, al vind ik dat een goed idee sowieso media-aandacht op moet leveren in dit earned first-tijdperk.'