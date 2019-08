Zo slaan merken de handen ineen met Lowlands

In 2014 was er sprake van een klein dipje: het festival was niet uitverkocht, terwijl dat in de jaren daarvoor wel het geval was. Sinds een paar jaar is er een stijgende lijn zichtbaar en sinds 2017 is het festival steeds uitverkocht. Van Eerdenburg: ‘De wereldtop speelt hier natuurlijk, maar we bieden meer dan dat. Comedy, literatuur, beeldende kunst, wetenschap maar er heerst ook gewoon een mooie sfeer.’

Welke doelgroep komt daarop af? Vooral jonge mensen, zegt Van Eerdenburg. ‘En vaak ook hoogopgeleid en toch wel de trendsetters. Zij hebben meestal wel wat te besteden, of in ieder geval in de toekomst. Als je als merk iets nieuws wil introduceren, kun je dat heel goed op Lowlands doen.’