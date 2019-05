Wurgslang, chocolade en champagne: zo ver gaat Magnum voor de aandacht van influencers

Het merk werkt voor zijn marketingcommunicatie al jaren met beroemde mensen. In eerdere campagnes zaten Cara Delevingne, Kendall Jenner en Bella Hadid. Met deze aanpak wil Magnum een verbinding leggen met luxe en verwennerij, zegt Schreuders. ‘Maar’, zegt ze, ‘wij zijn bezig met een transitie. We willen niet meer alles zo perfect laten overkomen, maar willen onze communicatie “echter” laten lijken.’

Echt en beroemdheden, dat klinkt tegenstrijdig. Deze mensen hebben een jetsetbestaan dat voor gewone stervelingen ongrijpbaar is. Zijn deze samenwerkingen wel geloofwaardig als je een authentieke boodschap wil meegeven? ‘Ik snap wat je bedoelt’, antwoordt Schreuders, ‘maar mensen oordelen hard over bekende personen. Ze zijn te dik, te dun, te wit; het is nooit goed. Dat willen we juist veranderen door ze in onze campagnes te laten vertellen dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn.’

Het is de vraag of consumenten zo’n boodschap aannemen, want influencermarketing wordt door sommigen niet meer serieus genomen. Zo kwam uit het onderzoek van mediabureau UM (2019) naar voren dat slechts 4 procent van de internetgebruikers vertrouwen heeft in influencers. En uit een onderzoek van Bazaarvoice (2018) blijkt dat 47 procent van de Europese consumenten (UK, Frankrijk en Duitsland) moe wordt van eentonige influencermarketing. Scheurders: ‘Wij geloven wel degelijk dat influencermarketing serieus genomen wordt. Het is een goede manier om millennials en generatie Z te bereiken, maar je moet wel een goede match zijn. Onze campagnes bestaan uit meerdere touchpoints, waar influencers een onderdeel van uitmaken. Je hebt ze écht nodig.’

Het ijsjesmerk is ervan overtuigd dat zij met het evenement vol glitter en glamour een positieve bijdrage aan de maatschappij levert - aha. Schreuders: ‘We willen het niet van de daken schreeuwen, maar we hebben ook aan diversiteit gedacht. Onze gastenlijst bestaat uit mensen van verschillende afkomsten, religies en seksualiteit. Ook waren de wc’s genderneutraal, de danseressen hadden verschillende huidskleuren en het personeel bestond uit een gelijke verdeling van mannen en vrouwen. Dit is hoe de maatschappij eruitziet en wij willen met onze marketing iedereen aanmoedigen om zichzelf te zijn.’