Van afgetrapte jeugdherberg naar hip budgethotel: zo verandert Stayokay zijn imago

Ondanks de veranderingen, wil Stayokay nog steeds dat andere mensen met elkaar in contact komen. In elke vestiging is er een gemeenschappelijke ruimte en in de restaurants staan lange tafels. Ter ere van het 90-jarige jubileum komt de hostelorganisatie ook met een campagne waarmee de keten millennials een stukje socialer wil maken. 'Deze generatie is digitaal heel sociaal, maar in het echt een praatje maken, doen ze een stuk minder’, aldus Ten Donkelaar.

De campagne is opgezet in samenwerking met Vice. Deze bestaat uit een video waarin Nederlanders vertellen over een bijzonder, grappig of inspirerend gesprek met een onbekende. Ook influencers zoals Thomas van Grinsven en hostelmedewerkers delen hun ervaringen.

Voor degenen die niet weten hoe ze een gesprek moeten beginnen, organiseert Stayokay mengtafels bij verschillende locaties. Daar kunnen gasten aanschuiven bij een driegangendiner voor een praatje met buurtbewoners, gasten en medewerkers van Stayokay.