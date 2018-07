Ron Schneider verlaat NS en wordt marketing lead bij Eneco

Schneider rapporteert bij Eneco aan de strategic board, de cco. Zijn functie is wat marketing betreft breder dan bij de NS, hoewel sales er niet onder valt. ‘Bij Eneco is de salescomponent elders in de onderneming ondergebracht.'

Schneider zegt ‘superblij’ te zijn met zijn overstap naar een voor hem nieuwe sector en tevreden terug te kijken op zijn tijd bij NS. Hij werkte acht jaar voor de spoorwegen. De afgelopen 4 jaar was hij lid van het commercieel MT en daar verantwoordelijk voor de Consumentenmarkt en Marketing & Sales.