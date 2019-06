Tikkie-oprichter Freek de Steenwinkel stapt op bij ABN Amro

Tikkie speelt een belangrijke rol in de innovatiestrategie van ABN Amro en de pipeline met ideeën is vol. De Steenwinkel noemt het opzetten en uitbouwen van Tikkie een hoogtepunt in zijn carrière en vindt het een goed moment om na 3 jaren dit project over te dragen en een nieuwe uitdaging te zoeken. Wie zijn opvolger wordt, is nog niet bekend.

Frank Verkerk, Chief Digital Officer ABN Amro: ‘Wij zijn Freek zeer dankbaar voor alle energie en betrokkenheid die hij samen met zijn team in Tikkie heeft gestoken. Samen hebben zij van een klein idee een enorm groot succes voor de bank weten te maken.’

De Steenwinkel is directeur en oprichter van Tikkie en was in eerdere rollen verantwoordelijk voor E-commerce bij KPN en AEGON en directeur van de digitale tak van Havas Media. Hij was dit jaar genomineerd voor de titel Marketeer of the Year.