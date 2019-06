Omzetgroei fysieke winkels in Nederland valt vrijwel stil

Nederland blijft overigens wel in de top drie van Europese landen met de grootste verkoopvloeroppervlakte per hoofd bevolking, namelijk 1,60 m2. Alleen in België (1,66 m2) en Oostenrijk (1,62 m2) hebben consumenten meer vloer per inwoner ter beschikking. Het Europese gemiddelde ligt op 1,13 m2 in 2018, hetzelfde als het voorgaande jaar.

Het onderzoek “European Retail in 2019” analyseert trends en ontwikkelingen in 32 Europese landen en biedt onder meer een prognoese van de omzet van de detailhandel in 2019. De analyse neemt ook trends in het prijspeil van consumentengoederen mee, alsmede verkoopvloeroppervlakte en productiviteit. Een apart hoofdstuk belicht de situatie van de detailhandel in het Verenigd Koninkrijk.

Het onderzoeksrapport is beschikbaar als gratis pdf.