Plus-supermarkt maakt grappigste taalvout van 2018

Met ruim 15% van de stemmen is de grappigste taalvout van 2018 'De vegetarische slager ligt vanaf nu in de diepvries op de slagerij-afdeling.'

De fans van Taalvoutjes konden stemmen op twintig van de grappigste, populairste en pijnlijkste taalvouten uit het afgelopen jaar. En dat bleek nog een flinke uitdaging, want wat was nou eigenlijk grappiger: een schoolfotograaf bij wie je een broertje of zusje kon laten maken of de dubieuze krantenkop 'aantal deelnemers Avondvierdaagse loopt achteruit'?

Uiteindelijk ging de Vegetarische Slager in de diepvries van een PLUS-supermarkt er met de prijs vandoor. Populaire vouten varieerden van dubbelzinnige krantenkoppen ('Ook je enkel laten afzetten bij Schiphol gaat straks geld kosten'), verkeerde bezitsvormen ('God heeft jouw lief') en gekke verschrijvingen ('Van Gilse geilesuiker').

