Zo verover je de organische topposities in marketplaces

4. Optimaliseer je productbeschrijving

Dit is een echte conversiebooster. Optimaliseer de productbeschrijvingen van al je artikelen. Met een uitgebreide productbeschrijving voorzie je de klant van alle nodige informatie. Ga in op de emotie en behoefte van de klant: waarom maakt jouw product het leven van de consument makkelijker? Wat kan hij met al die functionaliteiten?

Hiermee zorg je ervoor dat een consument overtuigd raakt van jouw artikel, niet naar de concurrentie gaat of zelfs het platform verlaat voor meer informatie.

Let op: productomschrijving geldt niet altijd als ranking factor.

Hoewel je dit misschien wel zou verwachten, zijn productbeschrijvingen niet altijd een bepalende ranking factor. Bol.com zoekt na een zoekopdracht niet in de beschrijving naar het keyword, Amazon doet dit wel. Zoekt iemand op ‘golfhorloge’ en staat dit bij bol.com alleen in de beschrijving en niet in de titel of specificaties, dan wordt het product niet als resultaat getoond.



5. Zorg voor sterke afbeeldingen

Met informatieve en verleidende afbeeldingen kun je het verschil maken. Zorg dat je afbeeldingen geoptimaliseerd zijn voor de koper. Experimenteer door bijvoorbeeld USP’s in je afbeelding te verwerken of het formaat van je product te verduidelijken door andere producten in de afbeelding te plaatsen.

Let op: aan de hoofdafbeelding van jouw product kun je niet veel toevoegen. Dit is de foto die verschijnt in alle overzichten en hier mag geen tekst in staan.