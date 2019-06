Facebook Watch loopt nog fiks achter op YouTube en karaoke zingen met Instagram

Wereldwijd trekt Facebook Watch elke dag 140 miljoen kijkers. Ben jij er soms een van? Of heb je geen idee waar dit over gaat? Met Watch is het mogelijk om samen met je vrienden naar dezelfde kattenvideo’s te loeren op Facebook. Hierbij wordt dus een gezamenlijke chat geopend zodat je gelijk kunt reageren op de video’s. Het heeft de vorm van een livevideo.

Facebook is in 2018 begonnen met Watch in Nederland. De video’s zijn gratis te bekijken én voorzien van advertenties. Hiermee verdienen makers geld. Gaat Watch de concurrentie aan met een videodienst als YouTube? Voorlopig niet. Volgens de recente cijfers trekt YouTube meer kijkers, zo’n 2 miljard per maand.