Netflix omzeilt commissie en de positiviteit van Google

Een advertentie die je favoriete Netflix-serie onderbreekt. Binnenkort kan het je zomaar gebeuren! Netflix test met het tonen van advertenties tussen afleveringen. Tijdens de test maakt Netflix reclame voor video's die op het platform te vinden zijn. En Netflix is niet de enige! Ook de streamingsdienst Twitch laat sinds kort advertenties zien. Toch zijn advertenties niet de enige inkomsten die Netflix aan het binnenhalen is. Het bedrijf probeert met vele omwegen de commissie van iTunes te omzeilen. Hoe Netflix dit doet? Het bedrijf test met beperkingen om het voor gebruikers moeilijker te maken een abonnement af te sluiten via de dienst. Als er op dit moment een Netflix abonnement wordt afgesloten via iTunes, ontvangt Apple liefst 30% commissie voor het eerste jaar. Daar is Netflix het niet meer mee eens! Het is nog onduidelijk of het bedrijf definitief stopt met de verkoop van abonnementen via iTunes. Dat ze geen omzet willen mislopen is in ieder geval zeker.