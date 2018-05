Reacties ‘upvoten’ op Facebook en adverteren op Pinterest.

Dat het onmogelijk is om nieuwe dingen te verzinnen laat Facebook maar weer eens zien. Ook in Nederland zijn ze aan het testen met een ‘uptvote’ en ‘downvote’ knop voor bij posts, naast de like knop. Waar kennen we dit van? Juist, Reddit. Hoe het werkt? Er wordt een algemene ‘score’ van een post weergegeven. Als er dus door een persoon wordt geupvote staat de post op een score van 1, als iemand downvote gaat de score weer terug naar 0. Duidelijk toch? We zijn benieuwd wanneer de functie definitief wordt uitgerold, en of dit de like button niet overbodig gaat maken.