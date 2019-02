Stemmen via WhatsApp en Apple komt met een eigen videodienst

We appen er tegenwoordig op los. Maakt niet uit waar we zijn of wat we doen, WhatsApp is altijd dichtbij. Het is een handig middel om contact te onderhouden met je beste vrienden, verre familie of lieve buren. Dat is dan ook wat 11,5 miljoen Nederlanders dagelijks doen via WhatsApp. Hoezo doen we er dan niet meer mee?

Dat is exact waar de Nederlandse verkiezingsspecialist Vote Company aan dacht. Zij willen het mogelijk maken om te stemmen via WhatsApp. Dat is andere koek dan appen, maar wel erg handig. Het zou namelijk heel gebruiksvriendelijk zijn én uitstekende mogelijkheden bieden om controles uit te voeren, want mensen kunnen 1 keer per telefoonnummer een stem uitbrengen. Die verkiezing moet wel zo eerlijk verlopen natuurlijk.

Als alles volgens plan gaat, kunnen we binnen nu en twee jaar bij de meeste publieksverkiezingen stemmen via de app. Tot nu toe loopt het op rolletjes, want WhatsApp reageerde namelijk erg enthousiast op het idee. En dat terwijl zij normaal gesproken best kritisch zijn op de dingen die er gebeuren via het platform. We wachten het af!