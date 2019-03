WeTransfer bewijst dat een contentplatform moeilijk maar niet onmogelijk is

WeTransfer is meer dan alleen een digitale service voor het delen van grote bestanden. Het bedrijf heeft tegenwoordig ook een journalistiek platform: WePresent. Met maandelijks ruim 2 miljoen bezoekers staat de website voor een nieuwe uitdaging, vertelt hoofdredacteur Rob Alderson: ‘Gaan we op ons platform ook advertenties van andere merken plaatsen?’

WeTransfer is een Nederlands internetsucces. Het bedrijf is in 2009 opgericht door Bas Beerens en Ronald Hans (beter bekend als ‘Nalden’). Het idee is ontstaan bij marketingbureau OY Communications, dat Beerens in 1997 oprichtte. Hij vond het een onhandig dat-ie niet op een simpele manier grote bestanden naar klanten kon e-mailen en bedacht een tool: een online verzendservice, waaruit WeTransfer is voortgekomen.

De service groeit als kool en inmiddels versturen maandelijks 43 miljoen mensen hun bestanden via de site. Vooral filmmakers, artiesten en kunstenaars maken er gebruik van. Dat was voor het bedrijf de aanleiding om een journalistiek platform met foto’s, documentaires en verhalen over creativiteit op te zetten.

Het platform bestaat nu precies één jaar. Hoofdredacteur Alderson - voorheen journalist bij The Guardian, Financial Times, It's Nice That en BBC.com - blikt op de eerste verjaardag terug en vooruit.