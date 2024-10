Gouden Kalveren voor Hazazah en 100%, Michael Middelkoop nu ook commercialregisseur 100%

Het echte leven met een lach en een traan

De andere Amsterdamse productiemaatschappij, Hazazah, won met De Terugreis (regie: Jelle de Jonge) een Gouden Kalf voor Beste Speelfilm en Beste Hoofdrol Speelfilm, vertolkt door Leny Breederveld.

Jeroen van den Idsert, executive producer en oprichter van Hazazah Film & Photography: ‘Het onderwerp van de film, dementie, is een onderwerp dat iedereen kent – van welke kleur, afkomst, leeftijd en geslacht je ook bent. Jelle (die voor commercials bij Holy Fools zit, red.) heeft de zwaarte en het verdriet dat toch om zo'n ziekte hangt, zo liefdevol en met humor verteld, net zoals het echte leven soms is. De manier waarop hij dit samen met scenarioschrijver Marijn de Wit heeft geschreven en met D.O.P. Joris Kerbosch gedraaid heeft ontroert en maakt je dan weer aan het lachen.

Voor Hazazah was dit vooral een verhaal over de liefde, dat ook de complexiteit van het echte leven met zich meedraagt, net zoals wij ook dit ook als bedrijf meemaken. Het is soms knokken, huilen en vallen en weer opstaan, maar de liefde om mooie of bijzondere verhalen te vertellen met lieve, leuke getalenteerde collega’s overwint uiteindelijk alles. En als je dan op zo'n avond tussen bijzondere makers als Steve McQueen, Paula van der Oest of Mathijs van Heijningen jr. en Michiel van Erp staat, en prachtige producties zoals De Joodse Raad of De Bezette Stad prijzen ziet winnen en je dan met het laatste Kalf, de prijs voor beste Speelfilm wint, word je eerst wel een beetje stil, maar ontlaadt dat zich op een ongekende manier.

Eén mooi moment nog was vlak voor aanvang van het Gala, toen we met alle genomineerden samenkwamen. Daar waren ook twee oud-stagiaires van Hazazah, Koji Nelissen en Sander Verdonk. Zij waren met hun bedrijven Keplerfilm en NewAms ook genomineerd voor Beste Speelfilm (voor respectievelijk Hardcore Never Dies en De Jacht op Meral Ö., red.). Om die twee mannen daar op dat moment te zien maakte mij zeer gelukkig. Ik besefte toen: met deze twee sterke, lieve mannen, die zich opgewerkt hebben tot topproducenten en nu met ons in competitie zijn voor de hoofdprijs – dit wordt sowieso een topavond. Voor ons en anders voor Sander of Koji. A night to remember.'

‘Dit is Geen Kerstfilm’ zal te zien zijn vanaf 19 december op Prime Video.

‘De Terugreis’ trok meer dan 250.000 bezoekers naar de bioscoop en is al op Netflix te zien.