Een ode aan types met een droom die stug volharden bij het waarmaken ervan

Deze week was Jan Wicher Emmens, 'gevierd copywriter bij Higuita, voormalig Break-Out verslaggever en dagelijks liefkozend JW genoemd', curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde hij zijn inspiratie op de Facebook-pagina van Nils Adriaans (één bijdrage per dag).

Emmens over zijn week: 'Voor een rubriek met ‘random’ in de titel leek me een momentopname van mijn social media-feed een toepasselijke insteek. Die brengt me in een paar minuten van een fact check-thread over mogelijk omgekomen Russische generaals, naar een artikel over ‘spoiler-paranoia’ bij fans van entertainment, gevolgd door een aandoenlijke serie foto’s en interviews met voormalige Britse punkers. Om tot slot te eindigen bij iemand die ervoor uitkomt zich vergist te hebben in de dag van Dodenherdenking #loveyoudoden.

Maar zo’n momentopname is wel erg willekeurig, zelfs voor Random Pick Of The Day. Daarom liever een selectie van het soort mensen waar ik bewondering voor heb: types met een droom die stug volharden bij het waarmaken ervan. Dus bij deze: I salute you, mogelijkmaker van mooie en goede dingen voor de mensen. Dankjewel dat je met jouw werk mijn tijdlijn en wereld wat aangenamer maakt.'

Hier zijn 5 pic(k)s:

1. Julien Rademaker van Bisou Gallery - héél aanstekelijk

'Julien heeft een achtergrond als grafisch vormgever met een uitgesproken signatuur. Dat zie je terug in zijn galerie en de kunstenaars die hij vertegenwoordigt of wiens werk hij verkoopt. Sommigen kennen hem misschien nog van Gevonden Op Marktplaats, waar hij de pareltjes van dat platform voor je uitzocht. Julien is heel eigenzinnig, sociaal, integer en ondernemend. Maar pas op, als je langsgaat bij Bisou: zijn enthousiasme voor dat wat hij mooi vindt is héél aanstekelijk…'