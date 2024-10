Op de fiets naar huis doet Jelle de Jonge inspiratie op: over comedy en geloofwaardigheid

Deze week was regisseur Jelle de Jonge, commercialregisseur bij Holy Fools voor merken als Albert Heijn, Ohra, Hak, Kruidvat en bol en kersvers Gouden Kalf-winnaar met De Terugreis (en ja, zoon van), curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week.

Vijf dagen lang deelde hij zijn inspiratie over over comedy en geloofwaardigheid op de LinkedIn-pagina van Nils Adriaans en Adformatie (één bijdrage per dag).

Hier zijn 5 bijdragen:

1. Comedy die ontstaat uit het mensenlijk onvermogen

'Terwijl ik naar huis fiets om dit stukje te schrijven passeer ik een man die met zijn telefoon aan zijn oor aan het bellen is. Tot zover nog niks aan de hand. In zijn andere hand een koffiebeker van een te duur coffeeconcept en om zijn polsen twee honden-riemen - die als je ze volgt uitkomen bij twee middelgrote rashonden.

Terwijl hij een gesprek probeert te voeren, doet hij er ondertussen alles aan om zijn trouwe viervoeters te juiste kant op te leiden. Maar zo trouw zijn ze niet, want zijn honden hebben hele andere plannen. Waardoor de riemen niet alleen door elkaar raken, maar ook twee keer om zijn benen draaien. Een van de honden begint te blaffen, waarop de man harder begint te praten, terwijl hij een rondje draait om de riemen uit elkaar te krijgen. Gelukkig staat het stoplicht op rood, zodat ik even stil kan staan om het tafereel te aanschouwen.

Dit inspireert. Comedy die ontstaat uit het mensenlijk onvermogen. De spanning tussen waar iemand vol overgave zijn best op staat te doen en wat er vervolgens ook daadwerkelijk (niet) lukt. Lachen we erom omdat we ons in die situaties herkennen en opgelucht zijn dat iemand anders faalt? Of omdat het ons eraan herinnert dat we allemaal maar wat aanrommelen en ons best doen er iets van te maken?

Ik zie het terug in de klassieker 'Pretpark Nederland', een documentaire van Michiel van Erp. En bijvoorbeeld in het werk van een van mijn favoriete filmmakers Judd Apatow. Of dus gewoon terwijl je onderweg op de fiets zit.'