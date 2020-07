Inspiratie volgens Robin de Puy: het alledaagse verheffen tot iets groters

Deze week is fotografe Robin de Puy curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Ze maakte onder veel meer de portretten voor de campagne Srebrenica is Dutch history die vorig weekend werd gelanceerd. Vijf dagen lang deelde zij haar inspiratie op de Facebook-pagina van Nils Adriaans (één bijdrage per dag), die hier - gebundeld - te zien zijn.

Robin over haar week: 'Dingen die mij inspireren zijn vaak alledaagse dingen. Alledaagse dingen waar menigeen te snel aan voorbij gaat.

Ik loop bijvoorbeeld op de markt in Parijs en zie een oude man voor me uit lopen. Het tempo is traag, zijn pak is groot, de tas in zijn linkerhand deint langzaam mee met zijn eigenaardige tred. Ik fotografeer hem niet, maar film hem stiekem heel kort met mijn telefoon. Het beeld blijft hangen en later popt het weer op als ik mijn Deense oom in zijn te grote jas zie. Ik vraag mijn oom voor me te lopen en opeens vertaalt mijn oom de herinnering aan die man in Parijs. De man waar iedereen aan voorbij liep, heeft opeens een podium.

Of Randy, een uitzonderlijke jongen wonend in een klein dorp in Nevada. Met net een andere kijk op hem, is hij opeens niet meer de zielige jongen, maar is hij de held van niet alleen zijn dorp, maar van de hele wereld.

Het alledaagse verheffen tot iets groters. Het leven groots maken door hetgeen we al kennen op een voetstuk te plaatsen. De zucht naar het groteske, maar wel met de veiligheid van herkenning, daar ligt voor mij een grote fascinatie.'

Hier haar 5 bijdragen, plus een uitsmijter:

1. Ten Meter Tower: mensen die voor het eerst in hun leven van een hoge duikplank springen

'Tijdens een van mijn Vimeo-scroll-buien kwam ik deze geweldige video van Axel Danielson & Maximilien Van Aertryck tegen. Ruim een kwartier kijk je naar mensen die voor het eerst in hun leven van een hoge duikplank gaan springen, bij wijze van een psychologisch onderzoek naar wat men doet in twijfel. Los van de vrij surrealistisch setting, werkt het bijna verslavend om hiernaar te kijken. Het is soms traag, maar de nieuwsgierigheid wint (bij mij dan althans). Hoe mensen naar adem snakken of juist niet, hoe ze heen en weer ijsberen daar op 10 meter hoogte, al die twijfelende blikken en subtiele geluidjes die mensen maken wanneer de controle losgelaten moet worden. En dan die sprong van die twee jonge jongens (op 6:23)! Zo filmisch; die kleuren, de vorm van de lichamen en vooral het moment als de duikplank uit beeld is - waar kijken we dan naar?'