Spraaktechnologie staat in het middelpunt van de belangstelling. Het onderwerp stond hoog op de agenda van zowwel de CES beurs in Las Vegas als South by Southwest (SXSW) in Austin. Alle grote tech bedrijven zijn er mee bezig en de verwachting is dat stembesturing steeds meer deel gaat uitmaken van ons dagelijks leven: of het nu gaat om navigeren in de auto, het aan- en uitzetten van muziek of bedienen van verlichting. De verwachting is algemeen dat spraakbesturing vooral ingang zal vinden in en om de woning.

Dat de techniek ook kansen biedt voor retail, blijkt uit een aankondiging van cosnova, een Duitse fabrikant van cosmetica die zich zelf afficheert als ‘pionier op het gebied van nieuwe tools en trendexpertise bij verkooppunten’. Met het nieuwe make-up merk L.O.V geeft het bedrijf naar eigen zeggen ' invulling aan de digitale trend van spraakherkenning naar een displayconcept' .