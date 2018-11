Telemarketingbranche komt met strengere zelfregulering

DDMA wil in ieder geval aandacht voor transparantie. De consument moet gelijk weten wie er belt. Ook het bandje (de IVR) waarin consumenten hun rechten en mogelijkheden uitgelegd krijgen, kan korter en duidelijker. Tenslotte moet er meer duidelijkheid komen over zogeheten Recht van verzet; Dit wil zeggen dat consumenten tijdens het telemarketinggesprek bezwaar kunnen maken als ze gebeld worden, ook dit gebeurt door een bedrijf waarvan ze klant zijn.

Met de aankondiging van strengere zelfregulering, reageren branchepartijen op voorstellen die staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat, CDA) onlangs deed om irritatie door ongevraagde verkooptelefoontjes te verminderen. Een onderdeel van haar plannen, is het invoeren van een opt-in regeling voor telemarketing. Voor telefonische verkoop geldt nu in plaats van opt-in nog opt-out waarbij consumenten gebeld mogen worden voor direct marketing doeleinden, tenzij zij door inschrijving in het Bel-Me-Niet Register anders hebben aangegeven. In plaats daarvan mogen consumenten straks alleen nog benaderd worden als ze daar expliciet toestemming voor hebben gegeven (opt-in). Het bel-me-nietregister zal daardoor verdwijnen.