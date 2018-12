Deze non-profitorganisaties genereren de meeste online buzz in 2018

Tijdens Prinsjesdag gingen voor de achtste keer op rij kinderen met elkaar en politici in debat in debat in de Ridderzaal in Den Haag. Unicef pakt de derde dinsdag in september aan als inhaakmoment voor #kleineprinsjesdag . Een dag waarop kinderen hun mening kunnen geven over kinderrechten. De thema’s in 2018 waren: kindermarketing, kinderarbeid, kinderen in asielzoekerscentra en de rechten van jongeren van wie de ouders gaan scheiden. Naast de minister zaten er zes kamerleden in de zaal. Het onderwerp was trending op social media: