Hoe ziet de duurzame margarinemarkt in Nederland eruit?

De Nederlandse consument interesseert zich steeds meer voor de ‘groene’ zaak. In de vorige bijdrage van MeMo² werd de opkomst van de vleesvervangende ‘industrie’ behandeld. Nu we de vleesvervangers onder de loep hebben genomen, willen we in dit artikel een ander product uit de supermarktschappen uitlichten: palmolievrije margarines (en ook plantaardige boters).

Waarom palmolievrij? Palmolie zit, zonder dat we het doorhebben, in talloze producten die we dagelijks consumeren. Helaas hebben oerwouden ruimte moeten laten voor commerciële palmolieplantages, waardoor er sprake is van verlies aan biodiversiteit. Vandaar ook dat supermarkten vandaag de dag ruimte vrijmaken in het schap voor palmolievrije producten.