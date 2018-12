Hoe kies je de beste metrics voor je omnichannel marketingstrategie?

Om zeker te weten dat jouw klanten een excellente omnichannel ervaring hebben, is het belangrijk dat je voor het meten van het succes van je kanalen de juiste metrics gebruikt. Meten is weten. Maar hoe meet je de juiste dingen? Hoe kom je tot de juiste inzichten? En hoe zorg je ervoor dat je niet verdrinkt in een zee van data?

Een digitale merkervaring is al lang niet meer beperkt tot een app of website, maar strekt zich uit over het hele geïntegreerde gebied tussen online, mobile en offline kanalen. Klanten eisen op ieder contactpunt een optimale ervaring. De eisen worden bovendien steeds hoger. Volgens PwC willen consumenten tegen 2020 een vrijwel perfecte omnichannel uitvoering. Metrics die inzicht geven in het succes van je omnichannel marketingstrategie zijn belangrijk om de klantervaring te optimaliseren. Maar het is moeilijk om tot goede metrics te komen. Ieder kanaal kent zijn eigen type gebruik en genereert data die iets zeggen over specifiek gebruik van dat kanaal. Marketeers zwemmen daardoor in de data, en het kan lastig zijn om al die gegevens om te zetten in informatie waar je als marketeer echt iets mee kan.