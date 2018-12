Autoriteit Persoonsgegevens (AP) neemt sportbonden onder vuur vanwege verkoop persoonsgegevens

Door informatie van leden van de sport zonder toestemming te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld, zijn sportbonden in overtreding van de privacywet AVG, die in mei van kracht is geworden. De sportbond die tegen het licht wordt gehouden, is de tennisbond KNLTB, zo meldde Nieuwsuur gisteravond.

Het onderzoek zou zijn gestart naar aanleiding van tientallen klachten van leden, die ongevraagd werden benaderd met bel-acties, mail of reclame per post. Volgens de bond gaat het ‘nadrukkelijk niet om een verdienmodel’. Samenwerking met commerciële partners zou zijn bedoeld om tennis voor leden en verenigingen ‘toegankelijk en betaalbaar te houden’.