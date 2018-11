Acxiom, Oracle en Criteo aangeklaagd voor overtreden GDPR

Grote organisaties zijn vaak niet goed bekend met de juridische implicaties van diensten zij inhuren voor online targeting, stelt een voor dit artikel geraadpleegde expert die niet met naam genoemd wil worden. Hun eigen data hebben organisaties goed op orde, wat daar buiten gebeurt is minder scherp. De complexe wereld van digitale advertising en marketing is voor ‘legal’ vaak een lastig domein. De neiging bestaat om te leunen op informatie die wordt verstrekt door collega’s van ‘digital’ en ‘marketing’.’

Onduidelijk is welk risico een merk loopt, als deze oplossingen gebruikt van aanbieders die – naar later blijkt – de GDPR-regels hebben overtreden. ‘Krijg je dan afnemer van deze oplossingen eveneens een boete? En hoe zit dat als daar nog een schakel tussen zit, zoals een consultancy of een mediabureau? Is het merk dat nog steeds aansprakelijk? Ik ben geen jurist, maar het is interessant om te zien hoe deze zaak een vervolg krijgt.’

Als het aan de gedaagde aanbieders komt, zal het zover niet komen. Engadget citeert een woordvoerder van Experian: "We have worked hard to ensure that we are compliant with GDPR and we continue to believe that our services meet its requirements."

Aanvullend stelt Criteo: "We have complete confidence in our privacy practices." Axciom liet zich al eerder in vergelijkbare bewoordingen uit.